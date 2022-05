Quentin BRUCHON

Diplômé Ingénieur en Génie Civil et Urbanisme de l'INSA de Lyon en 2010, j'ai également suivi et validé un cursus d'architecte en parallèle de mes études d'ingénieur (niveau Licence 3).

J'ai ensuite prolongé ma formation en 2010/2011 par un Master recherche en Urbanisme et Aménagement, spécialité "villes et sociétés", sur le thème de l'habitat.

Je nourris un intérêt particulier pour le domaine de la recherche, qui convient à ma nature curieuse et à mon mode de travail, alternant aisément travail en autonomie et travail en groupe.



Mes compétences :

Recherche

Urbanisme

Architecture

Génie Civil

Programmation architecturale

Programmation urbaine