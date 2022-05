Quentin BULCOURT

Ingénieur en énergétique récemment diplômé (octobre 2010) de l'ENSIATE (ENseignement Supérieur d'Ingénierie Appliqué à la Thermique et l'Énergie), également titulaire d'un DUT Génie Thermique et Énergie, je recherche actuellement un poste d'ingénieur spécialisé dans les économies d'énergie dans les domaines de l'industrie, du bâtiment ou des transports.



Mon cursus scolaire m'a permis d'effectuer plusieurs stages (19 mois au total) dans les différents domaines que sont la production et la valorisation de biogaz (en France et au Cameroun), les économies d'énergie (industrie, bâtiment, transports), la production d'énergie thermique et frigorifique, les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) ou encore les énergies renouvelables.



Mes compétences :

acoustique

Bâtiment

biogaz

cee

Certificats

Certificats d'économies d'énergie

Économies d'énergie

Energie

Transferts Thermiques

Transports