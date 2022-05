Quentin BUREL - Architecte d'intérieur.



*RELATIONNEL - contact client / travail en équipe

J’accompagne le maitre d’œuvre dans la création de son projet. A partir d’un volume de base, d’une couleur, d’un thème, d’un sentiment... Mon rôle est de proposer des solutions techniques afin de rester au plus proche de l’idée originelle.



*ORGANISATION - relevé / esquisse / chiffrage

Concevoir rapidement un avant projet sommaire à l’aide de croquis rapides et coupes de principe me permet de cerner au mieux la demande et de valider mes choix avec le client. J’adapte, par la suite, mes décisions en fonction du budget et du planning.



*GRAPHISME - croquis / perspective / modélisation 3D / maquette de volume / plan de zoning

Je compose et présente une planche graphique avec un minima annotations au maître d’œuvre, lui permettant de se projeter facilement dans un rendu réaliste et séduisant.



*TECHNIQUE – normes de la construction / technologie des matériaux / devis …

J’élabore un dossier technique composé de documents administratifs et de plans techniques, qui permet aux différents corps de métier intervenant de travailler efficacement tout en respectant rigoureusement le cahier des charges.



*INFORMATIQUE – logiciels professionnels / logiciels bureautiques

Word / Excel / Autocad / Sketchup / Artlantis / Photoshop





Mes compétences :

Croquis

Dessin

Modélisation

Modélisation 3D

Perspectives