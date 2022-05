Quentin CALVET

Disponible pour stages ou CDD en entreprise à partir d'avril 2014. Étant actuellement en Msc in Financial Makets and Trading - INSEEC, je recherche des stages de trader, broker, sales ou assistant gérant.



Dynamique, autonome, curieux, rigoureux et motivé, je souhaite rejoindre une équipe avec laquelle je travaillerai sur différentes problématiques de finance de marchés.



Les déplacements à l'international seraient un plus dans mes expériences.





Mon expérience au sein de différentes entreprises de différents pays m'ont permis d'appréhender différents management et de différentes façon d'aborder les tâches confiées.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Référencement internet

Management

Visual Basic

Fixed income

Derivatives

Bloomberg