Quentin CESARO

- FORMATION

MASTER1 Responsable Commercial dans l’Agro-alimentaire (RC2A)

2010-2011 Sud Management – Agen (47)



BTSA Aménagement de l’Espace (formation en alternance) Option Travaux Paysagers

2007-2009 Dax (40)



BAC PRO Aménagement de l’Espace, Option Travaux Paysagers

2005-2007 Hasparren (64)



- PARCOURS PROFESSIONNEL

STAGE

Octobre 2010

15 jours Centre E.LECLERC

Mise en rayon, analyse merchandising

Dax (40)



JOB

Août 2010

1 mois Animateur sportif

Encadrement de jeunes footballeurs - Préparation de séances d’entrainements et activités extra sportives

FC Girondins de Bordeaux (33)



INTERIM

Juin – Juillet 2010

2 mois BARATET PAYSAGERS

Responsable d’équipe : Encadrement - planification des tâches terrain - gestion des chantiers - achats fournitures et matériaux - débriefing quotidien

Fauillet (47)



CDD

Août 09 - Avril 2010

9 mois GONELLE PAYSAGES

Ouvrier Spécialisé : Réalisation de chantiers publics/privés - négociation client/fournisseurs - veille concurrentielle - réalisation de devis

Dax (40)



ALTERNANCE

Septembre 07 Juillet 09

2 ans GONELLE PAYSAGES

Ouvrier spécialisé : Aménagement de jardins publics/privés - travaux de terrassement - conception de plans de plantation et d’arrosage - suivi commercial de l’entreprise

Dax (40)



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Force de proposition

Dynamisme

Support technique

Salons professionnels

Commercialisation des produits techniques

Agroalimentaire

Agriculture polyculture élevage

Développement commercial

Machines agricoles