Quentin CHABROT

INGÉNIEUR BUREAU DÉTUDES EN MÉCANIQUE AÉRONAUTIQUE

CONCEPTEUR CONFIRMÉ - 8 ANS DEXPÉRIENCE



Fort de mes expériences sur différents programmes avions et phases de développement, jai acquis des compétences essentielles dans le domaine aéronautique : curiosité - rigueur - dynamisme - esprit déquipe.



Jai notamment apprécié, durant mes expériences, travailler en équipe et relever des défis. Celles-ci mont permis dévoluer sur divers programmes et de participer à différentes phases de développement dun avion, allant de la R&T à la maturité C.



Jai contribué à des projets innovants, qui ont conduit à une réduction significative de coûts de production. Jai également assuré une fonction de backup du responsable projet Design sur diverses missions qui mont été confiées.



Bien que mon expérience professionnelle soit clairement orientée en faveur de lAéronautique, mon diplôme dingénieur généraliste (avec une coloration génie industriel), moffre un plus large panel de possibilités.