Quentin CHÂTILLON

Dynamique et mobile, j'ai débuté ma vie professionnelle par l'alternance, ce qui m'a permit de confronter le coté scolaire a la réalité du terrain.



Apres l'obtention d'un BTS bancaire sur le marché des particulier avec une certification AMF au CFPB de Nancy et une licence pro sur le marché des entreprises, j'ai put mettre en application mes compétences dans le milieu bancaire mais également dans l'audit interne de niveau 2 dans le secteur du BTP.



Ces expérience m'ont permit d'intégré un poste d'Acheteur Négociateur en autonomie sur le management de mes affaires de la conceptualisation jusqu'à la concrétisation, travaillant en équipe avec tout les corps de métier de mes projets et mes procédures.





Mes compétences :

Banque de détail,

Marchés financiers,

Certification AMF,

Gestion de la relation client,

Contrôle qualité et conformité,

Négociation.