Quentin COURJEAU

Actuellement ingénieur système chez Liebherr Aerospace Toulouse, je réalise les activités de V&V dans le cadre du développement du nouveau système de conditionnement d'air pour l'ATR.

Les missions sont variées et vont de la déclinaison des exigences clients et la conception de détail du système à la participation aux activités de vérifications dans le cadre des essais systèmes. Ces activités nécessitent de s'interfacer avec les différents groupes internes autour de la conception et des essais, mais également avec le client afin de comprendre et raffiner ses besoins.

Au préalable j’ai réalisé pendant 4 ans les activités de vérification dans le cadre des essais systèmes sur l’A320NEO et sur le business jet Global 7500.

Enfin une partie de mes activités consistent à la participation aux activités d’amélioration continue, principalement dans le cadre des essais systèmes et plus particulièrement à la mise en place d’un process d’exploitation des flight test.



Mes compétences :

Propulsion