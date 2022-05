Quentin COURTHÉOUX

Je suis chiropracteur exerçant à Boulogne-Billancourt et Paris.



La Chiropraxie est la première thérapie manuelle au monde! Son but est de prévenir et guérir les troubles de santé quotidiens en se basant sur l’analyse et le traitement des déséquilibres de la colonne vertébrale.

Le champ de compétence d'un chiropracteur englobe l'ensemble des dérèglements neuro-musculo-squelettiques, ainsi que leur conséquences... Votre chiropracteur vous aide donc à retrouver et entretenir votre capital santé!



En plus d'un travail "classique" de soin, j'essaie de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l’intérêt de l'entretien de son corps, c'est pourquoi j'organise des journées de prévention thématiques. je suis également diplômé ICSSD qui est une spécialisation en prise en charge des pathologies du sportif.



plus d'informations sur mon site: http://www.chiro-pratique.fr



et mon mini-site Facebook: http://www.facebook.com/pages/Boulogne-Billancourt-France/Cabinet-Chiropratique-Quentin-Courtheoux/7083024604



Mes compétences :

dos

santé