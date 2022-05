Actuellement en Master 1 à l'EFREI, je suis à la recherche d'un stage technique de 4 à 5 mois dans le développement backend voir fullstack. Je voudrais de préférence m'orienter dans le domaine mobile ou du Machine Learning afin d'améliorer mon bagage technique.



Mes compétences :

Java EE

Java

C#

C

SQL

C++

Javascript

HTML5