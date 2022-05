Quentin CUNAT

Titulaire d'une formation technique et commerciale, j'ai débuté en tant que chef produit / reponsable logistique multimédia chez Pabcd leader français de la vente sur les marketplace.

Fort de 4 ans d’expérience dans le e-commerce mon parcours se poursuit chez Multimédia discount en tant que responsable du développement commercial et logistique.

Etant passionné par la mode et le design j'ai créé en 2012 la marque de vêtement Kone industrie ainsi que son site internet, un réseau social dédié au graffiti et au street art.



Mes compétences :

Graphisme

Développement web