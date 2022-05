Quentin CURUTCHET

5 années d'expérience dans le tourisme : Incoming Tour Operator, Hôtellerie, Développement touristique du patrimoine (analyse marketing, scénographie, muséographie ...), ouverture d’un site d’activité de loisir.

- Master en « E-tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines »

- Bonnes aptitudes de gestion de projet (gestion d’équipe, planification, connaissances en finance et comptabilité, marketing et communication)

- Bilingue français / anglais, et une bonne compréhension de l'espagnol.

- Grand intérêt pour les nouvelles technologies, et une bonne connaissance des réseaux sociaux.

- Maîtrise de MS Office et une partie de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Illustrator) ainsi que d’OPERA (logiciel pour hôteliers), TourPlan (logiciel pour voyagistes), Wordpress.

- Un appétit particulier pour les arts, le patrimoine et la culture.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe InDesign

Comptabilité générale

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Stratégie commerciale

Adobe Photoshop

Hôtellerie

Développement touristique