Elsa CASALIGGI

Je travaille au sein de du groupe Danone, en tant que Chef de projet innovation pour la marque evian, je suis à la recherche d'un poste en marketing ou chef de zone (Amérique Nord et Sud, Europe..)



Je suis orientée gestion de projets dans le domaine du marketing et ai une formation à l’international, me permettant d’être opérationnelle en France comme à l’étranger. Idéalement, je souhaiterais évoluer au sein d'une structure dynamique, responsable et innovante, dans un contexte international.



De nature curieuse, créative et persévérante, je suis à la recherche de nouvelles opportunités et aspire à évoluer dans le secteur du marketing. Dotée d'un bon relationnel et d'une grande capacité d'adaptation, je mène à bien les différentes missions qui me sont confiées.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi je serais ravie de pouvoir échanger avec vous !



Elsa



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Développement durable

International

Gestion de projets

Qualités relationnelles et d'écoute

Marketing stratégique

Marketing internet

Marketing international