Quentin DE CRAYENCOUR

ETUDES

1990-1991 : « Rotary Student Exchange Year » Bayridges Secondary School, Kingston-Ontario (Canada); Three credit courses at the senior level.



SEMINAIRES-FORMATIONS

2006 : Intelligence émotionnelle (Kluwer Formations)

2004 : Coaching et supervision

2003 : MBTI

2001 : Art Oratoire « les lois constitutives du contrat Orateur – Public »

2000 : Techniques de décision « résistance au changement »

1999 : Techniques d’analyse financière

1998 : Comment gérer son équipe ou partager l’esprit PME



Mes compétences :

Création

Création d'entreprise

DEVELLOPEMENT

Écologie

entrepreneuriat