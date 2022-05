Vincent DE CRAYENCOUR

FLM Paris-Berlin-Pékin-Dubaï



Cabinet de conseil spécialisé dans la communication politique, économique et culturelle.

FLM est organisé en deux branches :

- France Livres & Médias (édition, presse, publicité)

- Foreign Links & Media (relations internationales)



FLM Paris-Berlin-Beijing-Dubaï



Consulting office specialized in political, economic and cultural communications.

FLM is organized into two divisions:

- France Livres & Médias (Publishing, Press, Advertisement)

- Foreign Links & Media (International Relations)

Spécialités



Communication & stratégies de développement

Principaux clients : administrations publiques, ambassades, gouvernements, organisations internationales.



Areas of expertise

Communications & Development Strategies

Main clients : public administrations, embassies, governments, international organizations.