Jean-François COUTELIER

Comme Obélix, je suis tombé dans la marmite de l'entrepreunariat alternatif très jeune. Quels sont mes atouts ?

- Expérience en montage de projet et création de plusieurs projets alternatifs et participatifs (Monceau-FontaiNES, ACES, Azimut, Damnet, actuellement SCOPITON).

- Expérience de gestion, de management participatif (Azimut et Damnet) et de gouvernance (plusieurs mandats d'administrateurs dans le passé).

- Expertise en outils de gestion et tableau de bord,

- Connaissance générale du secteur TIC, du besoin informatique des organisations

- Réseaux relationnels étendus (TIC, secteur de l’économie sociale et solidaire, tissu économique namurois et liégeois) prolongés sur les réseaux sociaux Linkedin, Facebook et Twitter.

- Légitimité confirmée (2 x le Prix Economie Sociale, Alfer, Prix de l'excellence)

- Charisme et "bon client" des assemblées et médias

- Energie à revendre après une année sabbatique.



Je veux consacrer mes prochaines années de travail à promouvoir concrètement le modèle SCOP en Belgique.