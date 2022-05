Quentin DE LA PORTE DES VAUX

Je suis actuellement Directeur Associé de l'agence Publicis Events (23M€ de CA/ 40 collaborateurs), agence événementielle de Publicis Groupe.



En relation permanente avec l'ensemble des principaux acteurs du marché, j'essaie de positionner Publicis Events en tant qu'agence incontournable dans la réalisation de leurs événements corporate et btob.



Nous mettons nos clients au coeur de notre plateforme d'expertises créatives selon la stratégie Groupe "Power of One".



"Il n'y a pas de petits événements, Tout événement doit marquer le public visé et laisser son empreinte."



Mes compétences :

Vente

Communication

Grands comptes

Web