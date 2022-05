Quentin DE MONTECLER

Jeune, dynamique et ayant le goût du challenge, je suis actuellement en école de commerce. Cela me permet d'apprendre à maîtriser un grand nombre de fonctions, en passant tous les postes en revue, de la finance à la communication, des ressources humaines à l'entreprenariat.

Fort de ma formation et de mes expériences professionnelles en France et à l’étranger, je suis toujours curieux de découvrir le fonctionnement de nouvelles entreprises. Je suis donc ouvert à toutes éventuelles offres d'emploi ou de stage.



Mes compétences :

Vente