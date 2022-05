Quentin DESTRUEL

J'ai pu développer au cours de mes expériences une préférence pour la gestion des opérations, proche du terrain et en contact avec les équipes logistiques. Les composantes principales du métier en adéquation avec mon profil et qui me permettent d'exprimer au mieux mon enthousiasme et mes compétences sont les suivantes :

- Management des hommes

- Gestion des flux logistiques

- Amélioration continue



Mes expériences passées et actuelle, vécues dans les secteurs de la GD, de la prestation logistique, de l'aéronautique et l'automobile, me permettent de pouvoir mettre en avant les compétences suivantes :

- Gestion des flux logistiques (stratégiques, tactiques et opérationnels) sur la Supply Chain globale

- Lean Management

- Management de projet

- Management des équipes logistiques



Mes compétences :

Logistique

Transport

Gestion de projet

Supply chain

Lean Manufacturing