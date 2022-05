Valérie TIPHAGNE

Mon expérience professionnelle de 6 ans en logistique industrielle m’a permis de développer mon expertise dans 3 domaines principaux : le transport, le service client et l’amélioration continue. Je suis désireuse de continuer ma carrière dans un environnement me permettant d’apporter de la valeur ajoutée à la structure et de me développer. De nature dynamique et engagée, j’aime le changement et les challenges. Aujourd’hui, je suis à l’écoute d’opportunités afin d’approfondir d’avantage mes connaissances logistiques.



Mes compétences :

SAP (SD/MM/WM)

Transport

Demand planning

Customs regulation

Pack office