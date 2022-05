Quentin DUBEDAT

Titulaire d'un DUT Hygiène Sécurité Environnement et d'un Master 2 Professionnel Ergonomie, dispensés par l'Université de Bordeaux, j’ai pu bénéficier d’un cursus de formation généraliste en ergonomie et d'expériences enrichissantes et variées (aéronautique, agroalimentaire, secteur public) me permettant d'intervenir sur différents types de missions.



Actuellement au sein de la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé de la Mairie de Paris, je mets à profit mes compétences en termes d’analyse de l’activité de travail (entretiens, observations), de diagnostic, de constitution et d’animation de groupes, d’élaboration de cahier des charges, afin d’accompagner la Direction dans ses multiples projets de changement (construction/restructuration de bâtiments, réorganisation de services, évolutions techniques, ...). L’objectif étant de produire, dans un contexte de co-construction, des solutions techniques, organisationnelles et spatiales réalistes et durables visant à répondre aux besoins des services en matière de santé et de productivité.



Mes compétences :

Animation de groupes de travail

Recherche documentaire

Microsoft Word

Connaissances sur le fonctionnement de l'homme au

Sketch up

SweetHome

Analyse stratégique

Analyse de l'activité

Gestion de projet

Microsoft PowerPoint

GANTT Project

Microsoft Excel