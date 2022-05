Quentin DUBUS

Titulaire d'un BEP en chaudronnerie (juin 2010), d'une mention soudeur (juin 2011) et d'une formation en soudage chez Ponticelli (contrat pro de novembre 2011 à février 2012), en CDI chez Ponticelli depuis février 2013 en qualité de soudeur en tuyauterie.



Mon domaine de compétence s'étend du carbone aux Inox en passant par les aciers fortement alliés (P5, P11, P22).



Qualification carbone : procédé (141) tout diamètre

: procédé (141/111) tout diamètre



Qualification inox : procédé (141) du 1/4" tout diamètre



Qualification acier alliés (P5 , P11 , P22 ) : procédé (141/111) tout diamètre



Ici par curiosité tout en ayant un projet professionnel : l'offshore ou les conditions extrêmes de l'Alaska sont des défis qui me tiennent à coeur .



Passionner par la soudure je pratique un métier passion pour moi .

Je dispose d'une expérience en raffinerie et plus particulièrement dans le nucléaire .



Je suis autonome et minutieux lecture de MOS acquis et respecté

Parle Anglais moyennement



Mes compétences :

Chaudronnerie

Qualification

Soudure

TUYAUTERIE