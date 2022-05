Quentin ESNAULT

Apres un Bac STI GMP, j'ai découvert la chaudronnerie en BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle. Suite a plusieurs stages en entreprise, j'ai commencer à m’intéresser plus particulièrement au soudage le cœur de métier de chaudronnier. Après avoir obtenu mon BTS en 2013, j'ai souhaité continuer mes études avec une licence professionnelle plus spécialisé dans le domaine du soudage a l'IUT de Nîmes dont l'intitulé exact est : "Licence Professionnelle Structure Métallique Assemblage Soudés". Au cours de cette année de spécialisation, j'ai pu passer et obtenir la certification IWT (technologue international en soudage) inclus dans cette année de licence. La licence pro se déroule en 2 parties, la partie enseignement théorique directement a l'IUT de Nîmes, et l'autre partie en alternance. Mon alternance c'est déroulé dans une entreprise du côté du pays de Montbéliard (25400), l'entreprise est spécialisé dans l'installation et la maintenance de systèmes dédiés à la manutention des pièces sur les chaînes de fabrication automobile. Au cours de mon année d'alternance j'ai pu m'apercevoir que l'entreprise n'était pas assez spécialisé dans le domaine du soudage, et que pour l'instant elle ne souhaitait pas a l'avenir s'investir plus dans ce domaine. Suite a ça, je suis a la recherche d'un emploi dans le secteur du soudage, et surtout je souhaiterais faire valoir ma certification IWT dans une entreprise qui en aurait le besoin.



Mes compétences :

IWT

Soudage

GPAO

Solid Edge

Methodes