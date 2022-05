J'ai pour projet de travailler dans le secteur de la maintenance informatique. Possédant un baccalauréat STI2D, j'ai acquis un certain nombre de connaissances en informatique. Je possède aussi des compétences dans le domaine de la vente que j'ai pu acquérir lors de stages en entreprise.



Mes compétences :

Démontage et remontage d'ordinateur

Gestion des commandes

C

Bureautique

C++

Gestion de caisse

Mise en rayon