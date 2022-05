Quentin FORÊT

Titulaire d'une licence LLCE Chinois d'un M1 coopération internationale et relations interculturelle ainsi que d'un master langue et gestion. J'ai voulu a travers mes études me spécialiser dans le monde chinois. Des années de pratique et de voyages en Chine m'ont permis d'acquérir de bonnes compétence en langue. J'ai également des bonnes compétences dans le domaine de la gestion que l'ai pu mettre en pratique durant mon stage dans le groupe GOELIA à Longeville-sur-mer.



Je suis actuellement étudiant à L'université de Zhongshan à Zhuhai, une des meilleurs université de la région du Guangdong en tant qu'étudiant en échange.