Quentin FOURDRIGNIER

Je suis disponible pour un poste dans lequel je peux apporter mon expérience et mes compétences afin de conseiller, coordonner et accompagner les dirigeants de l'entreprise dans l'élaboration de stratégies de transformation, d'adaptation et de conduite du changement. Mais également de concevoir les processus de changements organisationnels et managériaux selon les finalités attendues.



J'ai plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés et pour des structures à la fois d'envergure internationales et des PME.



Mes domaines de compétences sont :

- Management, gestion de projets, conduite du changement, stratégie d'entreprise, amélioration continue

- Normes et standards nationaux et internationaux : ISO, OHSAS, MASE etc.

- Réglementation technique ATEX, ADR, risque chimique

- Médiation, communication, conception d'outils, documentation, indicateurs

- Analyse et résolution de problèmes, programmes de management

- Management des hommes, situation de stress, gestion des conflits

- Bureautique : Pack office, logiciels de management intégrés

- Anglais courant, allemand scolaire



- Rigoureux, bonne capacité d'analyse, esprit de synthèse, forte curiosité



Mes compétences :

Gestion de projet

Bureautique

Analyse de la valeur

Management

Réglementation ICPE

Normes ISO

Développement durable