Quentin FOURNELA

Après une double licence mathématiques et informatique, j'ai intégré l'école de commerce de Reims pour accroître mes connaissances en finance et en management, pour bénéficier d'un échange universitaire en Suède et pour multiplier les expériences professionnelles.



J'ai finalement choisi d'intégrer PwC pour commencer ma carrière en tant qu'auditeur financier au sein du département "banking and capital market".



Après 3 ans d'expérience pour le compte de clients de toutes tailles, je concrétise aujourd'hui un projet entrepreneurial aux perspectives passionnantes.



Mes compétences :

Développement commercial

Comptabilité

Entreprenariat

Stratégie

Finance