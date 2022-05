Quentin GINÉ OLIVART

Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur de la communication ou bien de la vente.

Je suis issu d'un master en management et marketing du sport. Durant mon cursus j'ai eu la chance de travailler dans le secteur évènementiel dans l'agence FAS EVENTS. C'est durant ce stage que j'ai pu améliorer mes compétences commerciales. J'ai également été en charge de la page facebook de l'agence ainsi que de la totalité de la création du catalogue de l'entreprise.

Suite à ce stage, j'ai eu un poste de conseiller évènementiel pour l'agence allure. J'ai ainsi pu renforcer mes compétences dans le secteur commercial.

En parallèle, je crée des supports commerciaux pour mon association sportive.



Pour de plus amples informations, je me tiens à votre disposition.



Mes compétences :

Communication

Microsoft Pack Office

Sport

Adobe Photoshop

Microsoft Office