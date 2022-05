Quentin GIRARDIN

Je suis étudiant en génie biochimique en cinquième année à l'INSA Toulouse. Je recherche un stage de fin d'étude en cosmétique/pharmaceutique à partir de février 2017 pour une durée de 6 mois.

Je reste ouvert à toutes propositions dans mon secteur.

Je pense être quelqu'un de sérieux et d'investi.



Mes compétences :

Bioréacteur

Élaboration et perfectionnement de protocole de ga

Biochimique

Transformation de cellules

Enzymologie

Génétique

Culture en microplaque et deepwell

PCR

Électrophorèse

Dosage enzymatique