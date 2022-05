Quentin GIRON-BORCY

Après 4 ans d'étude à l'EMLV (École de Management Léonard de Vinci) en Commerce Marketing option BtoB, j’ai choisi de réaliser mon Master 2 en alternance au sein de l’école Sup Career (groupe INSEEC) en Stratégie et développement commercial, option développement d’enseigne.

Durant cette année en alternance, j’ai travaillé chez Parexlanko en qualité d’Assistant Chef de Marché Grand Public ou j’ai pu appliquer et développer mes connaissances marketing et commerciales.



De plus, mon échange Universitaire d'un an au Danemark cumulé à mon stage en Angleterre en tant qu’assistant commercial chez APV, m'ont permis de me familiariser avec des problématiques Internationales.



Curieux et ouvert d'esprit, je sais m'adapter aux différents environnements afin de répondre aux problématiques qui me sont proposées.