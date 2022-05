Quentin GOSSELIN

Etudiant en développement à l'IMIE, Ecole de la filière du numérique, de Caen, je suis en ITStart première année de cette formation.

Ma formation me permet de découvrir et de développer mes compétences en HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage a partir de début avril pour une période de 3 à 5 mois dans une entreprise de développement logiciel.

J'ai également pour objectif de trouver une alternance pour l'année 2017/2018.

Si vous souhaitez me contacter vous pouvez passé par les messages privés ou encore par mon mail/téléphone.



Mes compétences :

HTML

CSS

PHP

SQL

JavaScript

Java

Linux

LaTeX