Hervé OUASTIN

Les différentes responsabilités occupées au cours de mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences en développement des partenariats entreprises, en insertion socio-professionnelle et en gestion pédagogique, administrative et financière d'un centre de formation.

J’ai ainsi évolué dans des organismes de formation privés, publiques ou consulaires pendant plus de dix ans dans lesquelles sont développées des formations dans des métiers très différents de niveau 1 à 5 et dans une structure d'insertion professionnelle pendant 6 ans au service des entreprises et des jeunes.

Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans le domaine de la formation ou de l'insertion en région Normandie.



Mes compétences :

Pédagogie

Négociation commerciale

Ingénierie de formation

Relations clients

Insertion socioprofessionnelle

Conseil aux entreprises

Communication écrite

Formation continue

Communication