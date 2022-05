Quentin GRANGER

Trader pour compte propre depuis 2011

Mon objectif est de devenir trader professionnel. Le travail en équipe me motive

Beaucoup de connaissances en finance et analyse financière et boursière (fondamental et technique )

Peut travailler aisément dans un environnement stressant. Je m'adapte à tout.



Mes compétences :

MetaTrader4

Logiciels de bureautique

Analyse technique fondamentale

Analyse technique graphique

Ichimoku

ADX (+DI -DI)

ATR

Stochastique lent et rapide

RSI (divergences & convergences)

Points pivots

Heikin Ashi