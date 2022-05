Quentin GUILLON

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Troyes, en spécialité Marketing & Sales Management, mes différentes expériences professionnelles précédentes, ma très bonne maîtrise de l’anglais, complétées par deux semestres académiques passés au Canada et à Taiwan m’ont permis de réaliser des missions liées au recrutement, à la vente, aux achats et au marketing dans un environnement régional et international. Je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Sphinx

Adobe Illustrator

SPSS

Adobe Photoshop

Microsoft Office

benchmarking

Sphinx Software