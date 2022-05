Quentin GURY

Si vous partagez ma curiosité professionnelle et l'envie d'échanger sur nos métiers, contactez-moi ! Peut-être trouverons-nous des intérêts à travailler ensemble ?



Rigoureux, responsable et team-player, je recherche avant tout la réussite de l'équipe : l'esprit Scrum.



J'aime accompagner mes partenaires vers leur objectif, grâce à un sens de l'analyse et un esprit critique (non, la critique n'est pas négative ;) )





Vendéen de naissance, j'ai travaillé tout d'abord dans le Marais Poitevin qui m'est cher, avant de migrer sur Nantes :)



Au plaisir d'échanger avec vous et de vous rencontrer !



Mes compétences :

Travail en autonomie

Informatique bureautique

Travail en équipe

Ouverture d'esprit et communication

Accueillir et être à l'écoute des clients

Organisation

Rigueur

Suivi de projet

Ecoute

Réalisation de devis

Analyse des besoins

Avant vente