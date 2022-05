Quentin HEJDA

COMPÉTENCES PROFESSIONNEL :



- DIAGNOSTIC & ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

- APPUI ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

- EXPÉRIENCE & MÉTHODE EN CONDUITE DE PROJETS

- CONCERTATION & SENSIBILISATION

- RÉALISATION D’ENQUÊTES ET ANALYSE DE DONNÉES

- APPLICATIONS D'ANALYSE SPATIALE ET DE CARTOGRAPHIE : SIG (ARCGIS, MAPINFO)



Mes compétences :

Bureautique : Word, Powerpoint, Excel, open office

Analyse de données

Enquêtes et analyse statistique

Applications d'analyse spatiale et de cartographie

Recherche Et Synthèse Bibliographique

Directive cadre sur l’eau

Milieux aquatiques tropicaux

Loi Sur L'eau

Géomorphologie Littorale

Diagnostic Et Prospective Territoriale

Évaluation De L'état De L'environnement

Développement durable

Aménagement Du Territoire

Gestion Des Usages Touristiques Du Littoral

Gestion De Projet

Capacité D'organisation Et D'anticipation

Force De Proposition Et D'initiative