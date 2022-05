Quentin HENNEBELLE

Business Consultant et Chef de Projet chez Edifixio, SSII spécialisée dans les grands comptes, dans les domaines de l’Industrie, la Distribution, du Luxe et des Services.

Je cherche à élargir mon réseau professionnel.



Compétences :

* Gestion de projet

* Management opérationnel

* Gestion de chantier

* Gestion de fournisseurs, européens et asiatiques

* Création et déploiements de méthodes et d'outils standardisés au niveau européen et mondial

* Bilingue Anglais et Français : expériences internationales professionnelles, universitaires et personnelles



Qualités :

* Sens de l'organisation et multitasking

* Empathie

* Rigueur



Mes compétences :

Ingénierie

Gestion de projet

Qualité

Production

Gestion de la production

Maintenance

Amélioration continue

Management