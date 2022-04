Sylvain SEMOUX

Après avoir été diplômé de l'INSA de Lyon en Génie Mécanique Développement et d'un Master Spécialisé à l'ESSEC (SIAI - Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales), j'ai été embauché en 2011 par Nissan Europe SAS en tant Chef de Marché pour la fixation des prix des véhicules neufs. Ce poste m'a permis d'acquérir une vision détaillée des enjeux du positionnement tarifaire grâce à des échanges quotidiens entre les Chefs de Produit européens et les filiales Nissan West et Nissan Europe Centrale.

J'ai occupé cette fonction pendant près de 2 ans avant d'intégrer début 2014 l'équipe des Chefs de Région Après-Vente de la filiale Nissan West Europe, sur la zone Paris-Ouest. Je suis très satisfait de cette expérience résolument opérationnelle qui me permet de mieux appréhender la perception des clients vis-à-vis de la marque Nissan et de mieux cerner la relation entre le constructeur et le réseau de concessionnaires.



Mes compétences :

Marketing

Automobile

International