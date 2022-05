Quentin HUGUENOT

Je suis actuellement en poste en tant que Chargé de Relations Clients au sein de l'agence Démosthène. Un poste qui me permet l'acquisition d'une expérience significative et très enrichissante en terme de Management Humain et de Relations Clients.



Diplômé d'un Master STAPS Management des Organisations Sportives de l'Université Lyon 1 et fort de plusieurs expérience dans la domaine sportif en Communication et Événementiel Sportif, mon projet professionnel sur du moyen terme est de trouver un emploi dans le milieu du sport qui répondra à mes ambitions et à mes envies.



De nature entrepreneurial je n'exclus pas l'idée de créer ma propre structure dans le milieu du sport ou de m'investir dans une Startup.

Je reste également à l'écoute de toutes opportunités au sein d'une société ancrée dans li milieu sportif à qui je pourrais apporter mon dynamisme, ma créativité, mon expérience, ma motivation et mon investissement.



Passionné de musculation que je pratique depuis maintenant 4 ans, plus qu'un sport c'est devenu un mode de vie qui demande rigueur, dépassement de soit et motivation, je gère et anime une communauté Instagram de 19 000 abonnés :Array



Mes compétences :

Pack office

Autonomie et initiative

Travail en équipe

Bonne humeur et motivation à toute épreuve !

Bonne capacité d'analyse

Bonne adaptabilité

Rigueur/réactivité

Ecoute et Compréhensibilité

WordPress

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Movie Maker

Marketing sportif

Economie

Management commercial

Développement commercial

Entreprenariat

Créativité

E-commerce

Management