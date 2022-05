Sébastien LALIGANT

Chargé de Billetterie au sein du Dijon Football Côte d'Or



- Ventes Grand Public.

- Mises en place des campagnes d'abonnement en relation avec service communication / marketing.

- Modernisation du système de billetterie (applicatif / contrôle d'accès / CRM / Points de vente délocalisés...).



Missions secondaires au sein du club



- Logistique : déplacements et hébergements du groupe professionnel (et dans une moindre mesure des autres membres du club) / flotte de véhicules / assurances / aide à l'installation des nouveaux joueurs (recherche de résidence, déménagement...).

- Mise en place et suivi de la panneautique LED exploitée par service commercial.



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet