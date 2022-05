Romain LELANDAIS

Fort de plusieurs expériences dans le marketing et l'événementiel sportif (Coupes du Monde Féminines U20 2018 et 2019, UEFA EURO 2016, Fédération Française de Football, Valenciennes Football Club), j'ai rejoint WorldSkills France en 2019 en qualité de coordinateur au sein du département compétition.

J'ai obtenu en 2013 un Master en Management des Evénements et des Loisirs Sportifs, Option Communication et Marketing à l'Université Paris Sud-Orsay.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Communication

Marketing sportif

Photoshop CS6

Gestion de projet

Stratégie marketing