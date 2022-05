Quentin HUGUES

En tant qu adjoint rayon épicerie au Leclerc Fouesnant/Pleuven, après un passage dans les rayons liquide et DPH.



7 ans d'études dans le commerce. Un apprentissage de 3 ans au Leclerc Kergaradec de Gouesnou 29, au rayon Fruits et légumes.



Recherche poste Responsable rayon en grande distribution alimentaire et continuer a me former a ce metier.



Mes compétences :

Motivation

Travail en équipe

Rigueur

Organisation du travail

- Langue étrangère : Anglais (parlé) -