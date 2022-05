Quentin HURTELLE

Issu d'une formation alliant technicité, management et gestion budgétaire, j'ai débuté ma carrière en conduite de travaux. Fort de curiosité et d'ambition, le terrain est à mon sens l'école la plus formatrice.

Mon secteur d'activité est orienté aussi bien Bâtiment, Génie Civil ou Travaux public. Je gère les plannings et les budgets des chantiers (matériaux, matériel et heure), management des équipes, relationnel Clients et inter-entreprises. Mais aussi définitions des modes opératoires pour une optimisation de la productivité et des conditions de travail.

J'ai pu participer à des chantiers d'exceptions tous aussi enrichissant les uns que les autres, ce qui m'a permis d'exprimer pleinement mes acquis jusqu'à ce jour.



Attaché à ce milieu, de part sa diversité d'activité et sa convivialité, j'occupe aujourd'hui le poste de technico-commercial sur le secteur Nord-Pas-de-Calais au sein de la Société Doka France.

DOKA, connu et reconnu pour son coffrage et son étaiement, est le numéro 1 français mais aussi mondial.



Avec DOKA, je conseille, fournis et accompagne mes Clients. Je leur apporte des solutions techniques de matériel leur permettant de travailler plus vite et en sécurité.

Mes Clients sont divers, je dois donc savoir m'adapter à leur différente méthode de travail et les conseiller au mieux. Chaque nouvelle affaire est comme un challenge pour moi. Le but est de comprendre et trouver la solution la plus adapter à la demande.

Mon rôle est donc de répondre au besoin de mon client (à l'Entreprise et aux Hommes qui la constitue) en lui apportant des solutions viables.



Mes compétences :

Communication

Développement commercial

Organisation du travail

Amitié

Transparence

Ambition

Bâtiment

Prospection commerciale

Relationnel