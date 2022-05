Quentin IPREX-GARCIA

Je travaille actuellement au développement d'une nouvelle gamme d'objets connectés grand public.

Après avoir suivi le programme Entrepreneuriat et Electrical Engineering de l'Ecole Polytechnique, je suis cette année intégré au programme Innovation et Entrepreneuriat de l'Ecole des Mines de Paris pour développer ce projet.

N'hésitez pas à me contacter pour tous échanges à ce sujet.



Mes compétences :

Java

CAO sous Solidworks

Développement web

Développement Hardware

Visual Basic for Applications

Electronique embarquée

Objets connectés

Analyse d'entreprise

Développement de Start Up