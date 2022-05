Quentin JANON

Après avoir fait un BTS d'informatique de gestion et réseaux, je me suis dirigé vers une formation en alternance dans le développement WEB. J'ai donc suivi une formation d'un an a EFFICOM LILLE en alternance et eu la chance de trouver la société ABSYSTECH pour me donner ma chance.

Depuis ce jour, je n'ai pas quitté ABSYSTECH qui en plus de m'avoir formé m'apporte tout ce dont j'ai besoin.

Après 11 ans d'éxpérience, je suis devenu :



- un développeur FULL STACK performant et autonome

- de plus en plus organisé, flexible et pertinent dans mes propositions

- capable de monter et maintenir un serveur WEB

- capable de gérer des projets du début à la fin du processus et parfois manager une équipe réduite,

- capable de gérer parfois aussi des tâches administratives tel que la rédaction de devis et la facturation.



Je suis toujours aussi passionné par le développement web car je découvre toujours des nouveaux métier, des nouvelles technologies et de continuellement aiguisé mes qualités en gestion de projet.



Mes compétences :

JavaScript

PHP

JQuery

Bootstrap

FPDF

Ext JS

HTML 5

CSS 3

Node.js

Apache

Shell

Backbone.js

Brunch JS

CoffeeScript

ECMASCRIPT 5/6

Stylus

Subversion

Git

Oracle

MySQL