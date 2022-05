Quentin JARMUSZEWICZ

Ancien salarié du Groupe Caisse d'épargne comme conseiller financier,ex sportif de haut-niveau,dix sélections en équipe de France en Cross et athlétisme,je suis passionné par les marchés financiers les nouvelles technologies de l'information et de la communication et le sport en général.J'ai décidé de me spécialiser dans le conseil, l'analyse et la gestion des carrières des futurs retraités. J'anime également des réunions d'information retraite dans les entreprises de la région parisienne. Depuis maintenant deux ans je suis également entraîneur d'un groupe d'environ 100 athlètes spécialisés dans les compétitions hors-stade.



Mes compétences :

Banque

NTIC

Finance

Coaching

Athlétisme

Conseil

Animation de réunions

Retraite