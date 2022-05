Quentin Jaujard

Né le 9 Mai 1994, 21 ans



15 Avenue Mirabeau

13530 TRETS

J'envisage de déménager à la rentrée sur Aix en Provence.



0782970135

quentinjaujard@gmail.com

Célibataire

__________________________________________________________________________



Diplômes



2015 : Niveau BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO)

Lycée du Sacré Cœur, Aix en Provence

2012 : Baccalauréat, série ES (économique et social)

Lycée Maurice Janetti, St Maximin



__________________________________________________________________________



QUALITES



Ponctuel

Dynamique

Motivé

Tenace



COMPETENCES



Saisie comptable

Fiscalité

Maîtrise des coûts

Droit du travail



LOGICIELS



HR Access pour la gestion de la paie, QuadraCOMPTA et Scan Bank, Intranet d’ERDF via le portail RH pour recherche des règles sur les congés, les frais et déplacements professionnels.

Word, Excel (formules)

__________________________________________________________________________



Autres activités :



Athlétisme.

Diplôme de juge départemental d’athlétisme, spécialités courses et sauts

Equitation.

Pastelliste

Nombreux voyages en Europe

Intérêt pour la géographie

Aime le cinéma (Festival d’automne de Gardanne).

Astronomie (observations, conférences, club de Vauvenargues).







Mes compétences :

Rédaction

Fiscalité

Relationnel

Gestion budgétaire

Microsoft Excel 2010

Calcul de coûts

Microsoft Word 2010

Droit du travail

Comptabilité