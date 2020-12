Quentin JOURNEAUX

Inscrit à CAP-Emploi en raison de ma dyspraxie.

J'ai effectué des stages et a obtenu un BTS Technico-Commercial.

J'ai effectué une année à l'IFAS de Dechy où j'ai dû travaillé en EHPAD, en clinique ou à l'hôpital. J'ai également été en faculté de langues. J'ai des notions d'anglais et d'allemand. Mes leçons de BTS m'ont beaucoup aidé pour les stages en tant qu'aide-soignant.



Je souhaite aller plus loin et explorer mes capacités pour d'autres horizons. Le milieu médical m'intéressant moins. J'ai soif de connaissances et d'apprentissage.



J'ai repris les leçons de conduite en boîte automatique en lien avec mon handicap.



Ma pratique de la photographie et du modélisme m'a permis de surmonter mon handicap et d'améliorer ma dextérité bien que j'ai une certaine lenteur dans les gestes.



Mes compétences :

volontaire

sérieux

percévérant