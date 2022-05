Quentin KAZMIERCZAK

Passionné par les enjeux liés à l'image d'une institution ou d'une entreprise et à ses conséquences, je vis mon métier comme un challenge permanent. A la recherche d'un nouveau défi dans une administration ou une entreprise à vocation internationale, je désire mettre à votre disposition mon expérience dans ce domaine.



Riche d’une première expérience en Chine au sein de la Jeune Chambre Économique Française de Shanghai, j’ai su m’adapter et mettre en avant une stratégie de communication performante et créative. Avec l’aide des membres de l’association, j’ai contribué à son développement au sein de la ville. Chargé des relations avec les médias et les partenaires locaux, j'ai su mettre en œuvre tout mon dynamisme et ma diplomatie afin d'élaborer une stratégie de communication crédible et efficace pour le public ciblé.



Mes précédentes expériences professionnelles ainsi que ma formation scolaire m’ont apporté de nombreux atouts. Je maîtrise les outils graphiques, la création et l’animation de site web et la gestion de projet. Enfin, ma curiosité m’a permis d’accroitre mes connaissances culturelles. Tout au long de mon parcours.



Organisé, créatif et responsable, je suis compétent et plus que motivé pour rejoindre vos équipes.



Mes compétences :

mobile

commercial

relations publiques

rigoureux

international

créatif