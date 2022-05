Pauline BOYER CHAMMARD

Récemment diplômée d'un Master en Communication à l'Iscom Lille, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que chargée de projet au sein d'une agence événementielle.



> COMPETENCES :

* réponse aux appels d'offres

* rédaction de recommandations

* recherche et gestion des prestataires

* écriture d'un rétro-planning

* élaboration d'un budget, marge

* pilotage de l'événement, montage, démontage de celui-ci

* gestion clients

* négociations



Dotée d'un excellent relationnel et dynamique je saurais mettre à profit mes compétences afin de satisfaire au mieux les missions qui me seront confiées.



Passionnée par l'événementiel, mon sens de l'organisation et ma rigueur seront des atouts, pour votre agence, à la réussite de nos projets.



DISPONIBLE !



